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    Konya'da 6 FETÖ üyesi gözaltına alındı

    Emniyet ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin, pişmanlık yasasından faydalandığı öğrenildi. Şahıslar ise ifadelerinin ardından polis ekiplerince serbest bırakıldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 11:16
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    Konya'da 6 FETÖ üyesi gözaltına alındı

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Bu kapsamda FETÖ silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde askeri okul geçmişi olan 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON: 6 GÖZALTI

    Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgusu yapıldı.

    PİŞMANLIK YASASINDAN FAYDALANDIKLARI ÖĞRENİLDİ

    Öte yandan, gözaltına alınan 6 şüphelinin etkin pişmanlık yasasından faydalandığı öğrenildi. Alınan ifadeler neticesinde 53 kişinin FETÖ’yle bağlantısı tespit edildi.

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Gözaltına alınan 6 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Konya da 6 FETÖ üyesi gözaltına alındı #1


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