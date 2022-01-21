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- Konya'da 6 FETÖ üyesi gözaltına alındı
Konya'da 6 FETÖ üyesi gözaltına alındı
Emniyet ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin, pişmanlık yasasından faydalandığı öğrenildi. Şahıslar ise ifadelerinin ardından polis ekiplerince serbest bırakıldı.
- Haber Merkezi
- 21.01.2022 - 10:24
- Güncelleme : 21.01.2022 - 11:16
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…
Bu kapsamda FETÖ silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde askeri okul geçmişi olan 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON: 6 GÖZALTI
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgusu yapıldı.
PİŞMANLIK YASASINDAN FAYDALANDIKLARI ÖĞRENİLDİ
Öte yandan, gözaltına alınan 6 şüphelinin etkin pişmanlık yasasından faydalandığı öğrenildi. Alınan ifadeler neticesinde 53 kişinin FETÖ’yle bağlantısı tespit edildi.
SERBEST BIRAKILDILAR
Gözaltına alınan 6 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.