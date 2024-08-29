İHA
Başıboş köpek sorunu bitmek bilmiyor.
Sayıları giderek artan başıboş köpekler, vatandaşlara saldırıyor.
Öyle ki çocuklar parklarda ve sokaklarda gönüllerince oynayamaz, yetişkinler işlerine rahatça gidemez oldu.
6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA SOKAK KÖPEKLERİ SALDIRDI
Son olarak Konya'da Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Parkı’nda 6 yaşındaki E.Z., parkta başıboş dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Köpek saldırısı sonucu ayağından yaralandığı öğrenilen çocuk, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Adrese sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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