Konya'da 6 yaşındaki çocuğa başıboş köpekler saldırdı Konya’nın Beyşehir ilçesinde parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

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İHA

Başıboş köpek sorunu bitmek bilmiyor.

Sayıları giderek artan başıboş köpekler, vatandaşlara saldırıyor.

Öyle ki çocuklar parklarda ve sokaklarda gönüllerince oynayamaz, yetişkinler işlerine rahatça gidemez oldu.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA SOKAK KÖPEKLERİ SALDIRDI

Son olarak Konya'da Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Parkı’nda 6 yaşındaki E.Z., parkta başıboş dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Köpek saldırısı sonucu ayağından yaralandığı öğrenilen çocuk, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Adrese sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)