Konya'da 6'ıncı kattan düşen genç yaşamını yitirdi

Selçuklu ilçesinde, evinin balkonuna çıkan 21 yaşındaki genç, dengesini kaybederek 6'ıncı kattan aşağıya düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.

Annesi ve kardeşinin yanından evlerinin balkonuna çıkan 21 yaşındaki Muhammed Yusuf Bostan, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek 6’ıncı kattan aşağıya düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Site güvenliği ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Muhammed Yusuf Bostan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından gencin cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.