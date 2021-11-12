Konya'da araba üzerinde koltuk taşıdı

Ticari aracın üzerinde koltuk taşıyan sürücüye, polis ekipleri tarafından para cezası uygulandı.

Konya Fetih Caddesi'nde hafif ticari aracın üzerinde koltuk taşındığını gören vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, plakadan yola çıkarak, sürücünün R.Y. olduğunu tespit etti.

614 LİRA CEZA KESİLDİ

Koltuk taşıyan R.Y.'ye, 'yükü kara yoluna düşecek şekilde yüklemek'ten 300 lira, 'araç muayenesini yaptırmamak'tan da 314 lira ceza kesildi.