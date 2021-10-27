Konya'da arabanın vurmasıyla savrulan vatandaş hayatını kaybetti

Beyşehir ilçesinde camiye giden bir vatandaş karşıdan karşıya geçerken, hafif ticari araç tarafından çarpılması sonucu savruldu. Hastaneye kaldırılan kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

A.D. yönetimindeki hafif ticari araç Beyşehir’den Konya istikametine seyir halinde iken, Yunuslar Mahallesi içerisindeki karayolundan geçtiği esnada bölünmüş yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen 76 yaşındaki Mehmet Onay'a çarptı.

Onay, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KISA SÜRE ÖNCE DE EŞİNİ KAYBETMİŞ

Kazada can veren Onay'ın kısa bir süre önce de eşini kaybettiği, yalnız kaldığı evinden namaz kılmak için camiye gitmek istediği esnada karayolunun karşısına geçmek isterken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Onay’ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırılırken, sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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