Konya'da Atatürk'e hakaret edip, gözaltına alınan veli serbest kaldı

Okul grubunda öğretmenle yaşadığı diyalog sırasında Atatürk'e mal ve put dediği için gözaltına alınan veli Fatih G., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya'daki Şehit Ramazan Akyürek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin tarih öğretmeni ile WhatsApp okul öğrenci grubunda bulunan öğrenci velilerinden Fatih G. arasında geçen 'Atatürk'e hakaret içerikli konuşma sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Fatih G., 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk hakkında video paylaşan öğretmene "Burası ödev grubu değil mi? Mustafa Kemal'in ne işi var burada." sözleriyle eleştiride bulunmuştu.

'MAL' VE 'PUT' DEDİ, GÖZALTINA ALINDI

Konuşmasının devamında Atatürk için "mal" ve "put" ifadeleriyle çirkin söylemlerde bulunan veli Fatih G. hakkında, valiliğin talimatıyla Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' kapsamında soruşturma başlatılmıştı.

Bunun üzerine şüpheli Fatih G., Ladik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınmıştı.

SERBEST KALDI

Fatih G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sosyal medyada infial yaratan veli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması beklenen Fatih G. hakkındaki adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

KONUŞMANIN DETAYLARI

Öte yandan, Fatih G. ile öğretmen arasında geçen konuşmanın tamamı ortaya çıktı.

Gruptaki sohbette kullandığı kelimelerden dolayı uyarılan Fatih G., ithamlarına şu sözlerle devam etti:

"Öğretmenliğinizi yapın o zaman, beyin yıkamayı bırakın. Artık sizin düşüncede olanların devri bitti, kapanmak üzere. Sen de bir veli ile muhatap olduğunu unutma, burası ne amaçla var ise o amaçla kullan. Koskoca öğretmen olmuşsun ben mi hatırlatayım sana. Çok kutlamak istiyorsan alırsın putunu atanı evinde kutlarsın öğleden sonra.

"İŞİNİ YAP YETER"

Madem tarih hocası o zaman zahmet edip bi araştırsın bakalım arka plan bu muymuş, istiyorsa ben atayım kendisine. 1982 darbecilerin uydurduğu bir bayram, güya Milli egemenlikle çocuk ne alaka açıp iyice bir okusun milletin aklını bulandırmaya gerek yok. İşini yapsın yeter, üslubu da biliriz saygıyı da çok şükür. Yeter ki haketsin karşımdaki.

"ÖNCE OKU ÖĞREN, SONRA ÖĞRET"

Yalan yazan satın alınan putun tarihini bırakın artık. Öğretmenler bilmeyenlere bir şey anlatabilir. Her şeyi bilene anlatamaz. Size hiçbir şey anlatamaz. Siz her şeyi biliyorsunuz. Ben her şeyi okuyarak öğreniyorum, zahmet edip açıp bakarsa, okursa öğretmen de bilir. Önce aç oku doğru öğren, ondan sonra öğret."