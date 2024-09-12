Konya'da avukat uyuşturucu ile yakalandı: Aldım ama kime vereceğimi bilmiyorum... Konya’da 2021 yılında adliye otopark girişinde uğradığı silahlı sonucu bacağından yaralanan avukat A.İ., İstanbul'dan Konya'ya gelirken 25 bin adet uyuşturucu hap ile yakalandı. İnci ve yanındaki arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Avukatların ve hakimlerin emniyet güçleri tarafından üst aramasına tabii tutulamaması zaman zaman tartışma konusu oluyor.

Öyle ki bazı avukatlar, meslek kimliklerini kötüye kullanarak suç işleyebiliyor ya da haksız kazanç elde etme yoluna başvurabiliyor.

Bu durumun son örneği ise Konya'da yaşandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde kent merkezinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

AVUKAT UYUŞTURUCU TAŞIRKEN YAKALANDI

Araçta yapılan aramalarda bagajdaki koli içerisinde 25 bin sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Polisin kimlik kontrolünde araç sürücüsü A.İ.'nin Konya Barosuna kayıtlı avukat olduğu belirlendi.

Sürücü avukat A.İ. ile yanında bulunan arkadaşı İ.Ç. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

"KOLİYİ ARACIN BAGAJINA KOYDU VE KONYA'YA GELDİK"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan avukat A.İ. ve arkadaşı savcılığa sevk edildi. A.İ.'nin burada verdiği ifadede, "Bu dosya hakkında müvekkilim olan kişi ile görüşmek için İstanbul'a gittim. Orada dosya ile ilgili konuştuktan sonra konu uyuşturucuya geldi. Daha sonra görüştüğüm kişi elinde uyuşturucu özelliği olan sentetik hap olduğunu söyledi. Ben de ona elden 360 bin lira verdikten sonra getirdiği koliyi aracın bagajına koydu ve Konya'ya geldik. Koliyi Konya'da kime vereceğimi bilmiyordum, kime vereceğimizi İ.Ç. biliyordu." şeklinde konuştuğu öğrenildi.

"UYUŞTURUCUDAN BİLGİM YOK"

Avukat A.İ.'nin yanında bulunan İ.Ç.'nin de ifadesinde, "Uyuşturucudan bilgim yok" dediği öğrenildi.

Yapılan incelemelerde ise sentetik hapların piyasa değerinin 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olduğu belirlendi.

A.İ. ve ve arkadaşı İ.Ç., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukat A.İ.'nin, 7 Ekim 2021'de Konya Adliyesi bahçesinde silahlı saldırıya uğradığı ve bu saldırı sonucunda bacağından yaralandığı ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)