Konya’da barınaktaki olaya ilişkin zanlıların ifadeleri ortaya çıktı

Konya'da bir hayvan barınağında kaydedilen görüntüler üzerine tutuklanan zanlıların ifadeleri ortaya çıktı. Zanlılar, köpeğin saldırması üzerine şiddete başvurduklarını öne sürdü.

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanların telef edildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Tepki toplayan görüntülerin ardından hemen harekete geçişdi ve barınakta görevli Murat B. ile Sefa Ç. gözaltına alındı.

Tepki çeken görüntüler sonrası tutuklandılar

Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli şahıs, işlemlerin tamamlanmasının ardından Konya Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, "Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadelerine ulaşıldı

Olayın yankıları sürerken Murat B. ile Sefa Ç.'nin ifadelerine ulaşıldı.

Barınakta sağlık teknisyeni olarak çalıştığını söyleyen Murat B. ifadesinde olay günü barınaktaki hayvanlara parazit aşı ve ilaçlama uygulaması yaptıkları sırada söz konusu görüntülerde başına kürekle vurdukları köpeğin kendisine saldırdığını öne sürdü.

"Bu olayla ilgili 3 günlük sağlık raporum bulunuyor"

Murat B., "Sefa Ç. içeriden getirilen köpeği tutmaya çalışıyordu. Fakat köpeği tutamadı. Köpek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için köpeğe kürekle bir kez vurdum. Sefa Ç. köpeği kontrol altına alsa da o panikle 2 kez daha köpeğin kafasına kürekle vurdum. Köpek şoka girdi. Daha sonra tıbbi müdahalesini yapıp kafesine gönderdim. Son durumundan haberim yok. Benim bu olayla ilgili 3 günlük sağlık raporum bulunuyor" beyanında bulundu.

"Köpek bize saldırınca vurduk"

AA'nın aktardığına göre diğer zanlı Sefa Ç. ise ifadesinde olayın yaşandığı barınakta 2 aydır çalıştığını belirterek, "Köpekleri parazit ilaçlaması için ara koridora çıkardık. Köpek ilk önce Murat'a saldırdı. Bunun üzerine Murat kürekle bir tane vurdu. Köpek sendeledi. Ben de sendeledikten sonra aparat ile yakaladım. Yakaladıktan sonra Murat kürekle 2 kez daha köpeğe vurdu. Köpek baygınlık geçirdi. Daha sonra köpeğe gerekli tedavisini yapıp kafesine koyduk" ifadelerini kullandı.