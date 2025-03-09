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Haber Merkezi

Türkiye'de başıboş köpek sorunu çözülemiyor...

Sokak köpekleri sorunu her geçen gün büyürken, birçok canımızı da kaybediyoruz.

Sokak köpeği sorunun büyük engellerinden biri de hayvanların toplatılmasına karşı çıkanlar.

YASA BELEDİYELER TARAFINDAN UYGULANMIYOR

2024'ün Temmuz ayında TBMM'de Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kabul edildi, fakat sokak köpeklerinin toplatılması, rehabilite edilmesi, rehabilite olmayanların uyutulması ve köpeklerin sahiplendirilmesini emreden yasayı belediyeler görmezden gelmeye devam ediyor.

BİR ÇOCUK DAHA BAŞIBOŞ KÖPEK SALDIRISINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Son yaşanan acı olay ise Konya merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Zübeyir Sokak'ta meydana geldi.

Suriye uyruklu Rana El Selci isimli 2 yaşındaki kız çocuğu ailesi ile birlikte bir yakınlarına iftara geldi. Burada iftar saati öncesi çocuklar sokakta oynadığı esnada Rana El Selci diğer çocukların yanından ayrıldı.

Bir süre sonra çocuğa yaklaşık 10 köpek saldırdı.

Çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından boş arazide kanlar içinde hareketsiz bulunurken, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

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VATANDAŞLAR YETKİLİLERİN SORUNU ÇÖZMEMESİ DURUMUNDA KENDİLERİNİN ÇÖZECEĞİNİ BİLDİRDİ

Olayın şokunu yaşayan mahalle halkı ise yaşananlara tepkili.

Sürecin bu noktaya geleceğini bildiklerini söyleyen vatandaşlar, yetkililerin önlem almamasına tepki gösterdi.

Çocuğun hayatını kaybettiği mahalledeki halk, başıboş köpek sorununu yetkililerin çözmemesi durumunda kendilerinin çözeceğini söyledi.

KÖPEKLERİ KAÇIRDILAR

Konya'da 2 yaşındaki küçük çocuğun sokak köpekleri tarafından öldürülmesi sonrası vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Konya halkı belediyeye çağrıda bulunurken bir skandal daha yaşandı..

"İyi dinleyin halk çok gergin köpekleri zehirleyeceğini söylüyor. Suç ne çocuğun ne köpeklerin. Çok üzgünüm elimden gelenin fazlasını yapmak istiyorum. İnsan üstü mücadele veriyoruz." ifadeleri ile paylaşımda bulunan bir sosyal medya hesabı, sokak köpeklerini araçlara doldurarak kaçırdıklarını açıkladı.

"ARABALARA TIKIŞTIRDIK KÖPEKLERİ"

Çok ağır imtihanlardan geçtiklerini belirten sayfa sahipleri, "Kaç tur yaptık bilmiyorum, arabalara tıkıştırdık köpekleri. Bu bize reva değil. Belediye hayvanseverleri öne attı. Canımız tehlikede olmasına rağmen kurtarabildiklerimizi kurtardık." dedi.

Ayrıca son paylaşımda ise, bölgeden 2 yavru daha aldıklarını bildirdiler.

Paylaşımlar sonrası başıboş köpeklerin bölgeden kaçırılmasına tepki gösteren kullanıcılar, "Başıboş itçiler dün sabah erkenden gidip daha Rana'nın kanı bile kurumadan bölgedeki başıboş itlerden arabalara doldurup doldurup kaçırmışlar sayın Bakan." yorumlarında bulundu.