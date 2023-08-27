Konya'da başıboş sokak köpeklerinin kovaladığı çocuk yaralandı Konya’nın Karapınar ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk, bisikletten düşerek yaralandı. Küçük çocuğun olay nedeniyle çok korktuğu görüldü.

İHA

Bir türlü çözüm bulunamayan başıboş köpek sorunu can yakmaya devam ediyor.

Öyle ki çocuklar sahipsiz köpeklerin saldırılarına uğrayarak sokaklarda özgürce oynayamıyor.

Vatandaşların rahatça yolculuk edemediği, çeşitli ölümlerin yaşandığı sorun şimdi de Konya'da patlak verdi.

Başıboş köpekler kovaladı

Konya'nın Karapınar ilçesi İslik Mahallesi'nde tarlada çalışan babasının yanından mahalleye bisikleti ile dönen 12 yaşındaki H.T.'yi 2 sokak köpeği kovalamaya başladı.

Bisikleti ile kaçmaya çalışan H.T., bisikletinin kontrolünü kaybetmesi sonrası yere düştü.

Annesini arayarak yardım isteyen H.T., yakınlarının yardımıyla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Can havliyle kaçarken bisikletten düştü

Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köpeklerden korkarak kaçan H.T. yaptığı açıklamada, "Tarladan babamın yanından döndüğüm sırada iki sokak köpeği saldırdı. Korku ile kaçmaya başladım. Daha sonra bisikletimi yolun yüksekliğinden aşağı sürerek onlardan kurtuldum. Hemen annemi aradım. Çok kötü bir durumdu” ifadelerini kullandı.