Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü (yarın) başlıyor.

Bayram tatili nedeniyle şehirler arası yolculuklara çıkanlar, dün itibarıyla yoğunluk oluşturdu.

Konya Emniyet Müdürlüğü de vatandaşların tatillerini sorunsuz geçirmeleri için gerekli önlemleri aldı.

KONYA OTOGARINDA OTOBÜSLER DENETLENDİ

Konya Otogarı'nda yolculara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, otobüsler de denetlendi. Sürücüler ve yolcular, trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

273 PERSONEL SAHADA

Konya Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Ercan, bayram süresince 84 ekip ve 13 motosikletli şahin unsuru olmak üzere toplam 273 personelin görev yapacağını açıkladı.

"BİR KURAL, BİR ÖMÜR; YOLUN SONU BAYRAM OLSUN"

Şehir merkezindeki yoğun noktalarda trafik polislerinin görevlendirildiğini belirten Ercan, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik içinde seyahat etmelerini ve alışveriş yapmalarını sağlamak için 'Bir Kural, Bir Ömür; Yolun Sonu Bayram Olsun' diyoruz." dedi.

5 BİN 73 KAMERAYLA ANLIK TAKİP

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde oluşturulan Trafik Anlık Takip ve İzleme Merkezi'nde 5 bin 73 kamera ile şehrin tamamının anlık olarak takip edileceğini belirten Ercan, "Aldığımız tedbirler özellikle şehir merkezinde Şehitliğimiz, Bedesten, Zafer ve alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu her noktada mutlak surette trafik polislerimizi görevlendirdik." diye konuştu.

OTOGARDA BİLGİLENDİRME VE DENETİM

Konya Otogarı'nda bayram yoğunluğu nedeniyle yolculara trafik kuralları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Otobüsler de denetlenerek, sürücülerin ve yolcuların güvenliği için gerekli önlemler alındı.