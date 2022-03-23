Konya'da bulunan yasaklı ırk köpek yakalanıp barınağa götürüldü

Kulu ilçesinde müstakil evin bahçesine bırakılan pitbull cinsi köpek, ihbar üzerine yakalanarak barınağa teslim edildi.

Konya’nın Kulu ilçesinde kullanılmayan müstakil bir evin bahçesine, kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından pitbull cinsi köpek bağlanıp bırakıldı.

Evindeki eşyaları kontrole gelen ev sahibi, köpeği fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

PİTBULL HAYVAN BARINAĞINA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Pitbull cinsi köpek, belediye personeli tarafından alınıp, araçla Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

KÖPEĞİN SAHİBİ ARANIYOR

Yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeği, kullanılmayan eve kimin bıraktığı ve köpeğin kime ait olduğu araştırılıyor.