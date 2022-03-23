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    Konya'da bulunan yasaklı ırk köpek yakalanıp barınağa götürüldü

    Kulu ilçesinde müstakil evin bahçesine bırakılan pitbull cinsi köpek, ihbar üzerine yakalanarak barınağa teslim edildi.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 14:00
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 14:01
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    Konya'da bulunan yasaklı ırk köpek yakalanıp barınağa götürüldü

    Konya’nın Kulu ilçesinde kullanılmayan müstakil bir evin bahçesine, kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından pitbull cinsi köpek bağlanıp bırakıldı.

    Evindeki eşyaları kontrole gelen ev sahibi, köpeği fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

    PİTBULL HAYVAN BARINAĞINA GÖTÜRÜLDÜ

    İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Pitbull cinsi köpek, belediye personeli tarafından alınıp, araçla Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

    KÖPEĞİN SAHİBİ ARANIYOR

    Yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeği, kullanılmayan eve kimin bıraktığı ve köpeğin kime ait olduğu araştırılıyor.

    Konya da bulunan yasaklı ırk köpek yakalanıp barınağa götürüldü #1

    Konya da bulunan yasaklı ırk köpek yakalanıp barınağa götürüldü #2

    Konya da bulunan yasaklı ırk köpek yakalanıp barınağa götürüldü #3


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