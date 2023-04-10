Konya'da çocuğuyla tramvayın altında kaldı: Hayatını kaybetti Konya'da tramvay yolundan caddenin karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuğuna tramvay çarptı. Çarpma sonucu tramvayın altında sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırılırken, annesi hayatını kaybetti.

İHA

Konya'da saat 14.30 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.

Merkez Karatay ilçesi Çelebi Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde Menal Şahade (30), çocuğu İ.Ş. (5) ile tramvay yolundan caddenin karşısına geçmeye çalıştığı sırada, Adliye'den merkez istikametine seyir halinde olan tramvay çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tramvay altında sıkışan anne ve çocuğunu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tramvayın altında sıkışan çocuk kurtarıldı

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tramvay altında sıkışan İ.Ş.'yi kısa sürede kurtardı. Ağır yaralanan İ.Ş., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tramvay altında kalarak hayatını kaybeden Menal Şahade'nin cansız bedeni ise ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Menal Şahade'nin cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anne hayatını kaybetti, çocuğun durumu kritik

Tramvay vatmanı ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.