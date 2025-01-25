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AA

Konya'da felaket olay...

Selçuklu ilçesinde saat 20.10 sıralarında, Beyşehir Caddesi üzerindeki 4 katlı bir bina aniden çöktü.

Zemin katında iş yerlerinin bulunduğu 14 daireli binanın çöküşü, mahallede büyük bir paniğe neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

İlk belirlemelere göre, binada 5 kişinin bulunduğu tespit edildi.

Yaklaşık 5 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda, enkaz altından 3 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

ENKAZA DÖNMEDEN ÖNCEKİ HALİ GÖRÜNTÜLENDİ

Ekiplerin göçük altında kaldığı düşünülen 2 kişi kurtarmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken, binanın eski haline ait görüntüler ortaya çıktı.

Binanın eski ve dayanıksız olduğunu gözler önüne seren detaylar gözlerden kaçmadı.

"KOLONLARI KESİLDİ"

Binanın çökme nedeni henüz kesinleşmemiş olsa da zemin kattaki balıkçı dükkanında genişletme çalışmaları kapsamında kolonların kesildiği iddiaları gündeme geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu iddiaların Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarca titizlikle incelendiğini belirterek, "Her türlü ihmal ve kusur tespit edilip, gereken yapılacak." açıklamasında bulundu.

ZİLLERE BASIP UYARDI

Zemin katında yeni açılan bir balıkçı dükkanının bulunduğu binada, çökme öncesinde alt kattan gelen rahatsız edici sesler duyuldu.

Bu sesleri fark eden Suriye uyruklu Ali Hüseyin, binadaki tüm zillere basarak sakinleri uyardı ve tahliye olmalarını sağladı.

Hüseyin, o anları, "Herkes çıksın diye uyardım. Çoluk çocuk kalmadan herkesi çıkarmaya çalıştık. Tam çıktıktan sonra bina yıkıldı." sözleriyle anlattı.