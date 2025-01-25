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Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bina çöktü.

Binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken AFAD ekiplerinin moloz yığını altında kalan 5 kişi ile telefonla irtibat kurduğu belirtildi.

Mahsur kalan vatandaşların söylemleri doğrultusunda çalışmalar yönlendirilirken yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu ekipler tarafından enkaz altındaki 2 kişi sağ kurtarıldı.

ENKAZDA KALDIĞI BELİRTİLEN 5 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Öte yandan enkaz altında kaldığı belirtilen kişilerin Suriye uyruklu Muhammed Ceddah, Ahmed Ceddah, Muhammed Ceddah, Türk Ceddah, Umuni Ceddah olduğu belirtildi.

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SON ANDA KURTULDU

Çöken binadan son anda kurtulan Suriye uyruklu Muhammed Veli Kahya, "İşten geliyordum. Eşim aradı, 'Bina çöküyormuş, bizi evden çıkarıyorlar' dedi. Eve geldim. Ailem dışarı çıkmıştı. Benim 7 aylık çocuğum var. Ona kıyafet almak için eve çıktım. Anahtar olmadığı için binadan çıktım. 3 saniye içinde bina çöktü. Ben binadan çıkarken bu binada oturan komşum Muhammed, ailesini çıkarmak için merdivenlerden çıkıyordu. Babası engelli birisiydi. Daha önce binada çökme emaresi görmedik" dedi.

"KAPICI HABER VERDİ"

Binada oturan Faik Dal ise kendilerini kapıcının uyardığını anlatarak, "Kız arkadaşımla oturuyorduk. Kapıcı geldi, 'Kolanlar çatlıyor, hemen binadan çıkın' dedi. 3 gün önce zaten söylemişlerdi, 'Bina yıkılabilir' diye. Biz de dışarıya çıktık ve 45 dakika kadar dışarıda bekledik. Sonra binadan çatırtılar geldi ve bir anda çöktü" diye konuştu.

ZEMİN KATTAKİ BALIKÇIYA AİT İŞ YERİNDE KOLAN KESİLDİĞİ İDDİASI

Binanın zemin katında yeni açılan balıkçıya ait iş yerinde ise genişletme çalışmaları kapsamında kolan kesildiği iddia edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Binaya 1992 yılında inşaat ruhsatı, 1994 yılında da ifşa ruhsatı alınmış. 30 yıldır oturulan bina. Hem bize hem ilçe belediyemize herhangi bir şikayet söz konusu değil. Onun için binanın neden yıkıldığıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bu, zemin katta dükkan olan yapılarda bu bina yıkıldığında ilk konuşulan konu ama bununla ilgili ne bilgi, ne bir ihbar yok" dedi.