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Konya'da akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü.

Binanın enkazında 5 kişinin kaldığının bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri bina etrafında güvenlik önlemi alırken, kurtarma ekipleri de enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.

ENKAZDAN 3 KİŞİ ÇIKARTILDI

Çalışmalar devam ettiği sırada yapılan tespitlerde 3 kişiye canlı ulaşıldı.

Enkaz üzerindeki kurtarma ekipleri, koridor oluşturarak enkazdan 3 kişiyi sedyeyle çıkardı.

Sağ olarak kurtarılan 3 kişi, daha sonra olay yerinde bekleyen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Enkaz altındaki çalışmalar devam ederken, 2 kişinin daha enkaz altında olduğu değerlendiriliyor.

"30 YILDIR OTURULAN BİNA"

Öte yandan çöken binayla ilgili açıklamalarda bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bina 1992 yılında inşaat ruhsatı, 1994 yılında da ifşa ruhsatı alınmış. 30 yıldır oturulan bina. Hem bize hem ilçe belediyemize herhangi bir şikayet söz konusu değil. Onun için binanın neden yıkıldığıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bu, zemin katta dükkan olan yapılarda bu bina yıkıldığında ilk konuşulan konu, ama bununla ilgili ne bilgi, ne bir ihbar yok." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.

Diğer yandan 4 katlı binanın yıkılmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ''24.01.2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemleri devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir.'' denildi.

Selçuklu ilçesinde çöken binada 14 daire ve 7 dükkan bulunduğu belirtilirken, gürültüyü duyup son anda kurtulan 2 kişiden 1'inin anksiyete rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

SON ANDA KURTULDU

Çöken binadan son anda kurtulan Suriye uyruklu Muhammed Veli Kahya, “İşten geliyordum. Eşim aradı, 'Bina çöküyormuş, bizi evden çıkarıyorlar' dedi. Eve geldim. Ailem dışarı çıkmıştı. Benim 7 aylık çocuğum var. Ona kıyafet almak için eve çıktım. Anahtar olmadığı için binadan çıktım. 3 saniye içinde bina çöktü. Ben binadan çıkarken bu binada oturan komşum Muhammed, ailesini çıkarmak için merdivenlerden çıkıyordu. Babası engelli birisiydi. Daha önce binada çökme emaresi görmedik.” dedi.

Yıkılan binanın çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.