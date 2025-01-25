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Konya'nın Selçuklu ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir bina, akşam saat 20:10 sıralarında aniden çökmeye başladı.

Zemin katında iş yerlerinin yer aldığı 14 daireli bina, çevrede büyük bir paniğe yol açtı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundu.

İhbarın ardından, kısa sürede AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.

3 KİŞİ SAĞ KURTULDU

İlk yapılan incelemelere göre, binada 5 kişinin bulunduğu belirlendi.

Arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 5 saat sürerken bu süreçte enkaz altından 3 kişi sağ olarak çıkarıldı.

SESLERİ DUYUNCA ONLARCA CANI KURTARDI

Çalışmalar tüm hızla sürerken, 14 daireli binada çökme sırasında nasıl bu kadar az kişi olduğu merak konusu olmuştu.

Binada bulunanların, zemin katta bulunan dükkandaki bir çalışan tarafından uyarıldığı ortaya çıktı.

ZİLLERE BASIP BİNAYI TEHLİYE ETTİRDİ

Zemin kattaki balık restoranında çalışan Suriye uyruklu Ali Hüseyin, çalıştığı sırada binadan gelen çatırtı seslerini duydu.

Binanın yıkılacağını anlayan genç, uyarı için zillere bastı ardından herkese "Binadan çıkın" diye bağırdığı ortaya çıktı.

Kısa sürede binayı tahliye ettiren genç, onlarca canı kurtardı.

"ÇOLUK ÇOCUK KALMADAN HERKESİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTIK"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Ali Hüseyin, o anları şöyle anlattı: