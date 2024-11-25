Konya'da cuma namazına gidince işten çıkarıldı: Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'ayrımcılık' kararı

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Konya'da yaşayan Mehmet Yetkin isimli vatandaş, 4 yıl önce bir akaryakıt istasyonunda işbaşı yaptı.

Tarihler 2021 yılının temmuz ayını gösterdiğinde Yetkin, cuma namazı için iş yerinin yakınındaki camiye gitti.

Daha sonra işletme müdürü, iş yerini izinsiz terk ettiği konusunda hakkında tutanak tuttu.

CUMA NAMAZINA GİTTİ: İŞTEN ÇIKARILDI

Tutanağın ardından çalıştığı firmadan ihbarname alan Yetkin, işten çıkarıldı.

Bunun üzerine Konya 1. İş Mahkemesi'ne başvuran Yetkin, işe iade davası açtı.

Mahkeme, "Din ve inanç özgürlüğü anayasal haktır" diyerek Yetkin'in işe iadesine karar verdi.

'DİN VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ ANAYASAL HAKTIR' DENEREK İŞE İADESİNE KARAR VERİLDİ

Mehmet Yetkin, bunu karar üzerine, firmaya bir de ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle tazminat davası açtı.

Davanın görüldüğü Konya 2. İş Mahkemesi, işverenin eylemini, İş Kanununun 5. Maddesindeki eşit davranma ilkesine aykırı buldu.

TAZMİNAT ÖDENECEK: BU DURUMDA OLAN İŞÇİ KARDEŞLERİMİZ HAKLARINI ARASIN

Mahkeme, firmayı 7 bin 160 TL 'ayrımcılık' tazminatı ödemeye mahkum etti.

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre; kararı değerlendiren Mehmet Yetkin, şu ifadeleri kullandı:

"İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. Mahkemede bu düşünceyle beni haklı buldu. Bu kararın emsal olacağını düşünüyoruz. Bu durumda olan işçi kardeşlerimiz varsa haklarını arasınlar."

Yetkin'in avukatı ise, "Mahkemenin verdiği karar, iş yerinde ayrımcılığa tabi tutulan tüm işçiler için emsal niteliktedir." şeklinde konuştu.