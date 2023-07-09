Konya'da dağda fenalaştı: İmdadına ambulans helikopter yetişti
AA

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Burunsuz Mahallesi yakınlarındaki Yıldız Dağı'na ot toplamaya giden 65 yaşındaki Ali Ünaldı, bilinmeyen bir nedenle bayıldı.

Dağa birlikte çıktığı arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulans helikopter istendi

Sarp arazide bayılan Ali Ünaldı'ya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, ambulansa ulaşımın güç olması nedeniyle istedi.

Konya'ya sevk edildi

Jandarma ekiplerinin desteğiyle yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki zirveye taşınan hasta, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

Ekiplere teşekkür etti

Burunsuz Mahalle Muhtarı Osman Keşan, özverili çalışmalarıyla hastayı dağlık alandan taşıyarak, ambulans helikopterle naklini sağlayan Hüyük jandarma ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.