Konya'da dağda fenalaştı: İmdadına ambulans helikopter yetişti

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Burunsuz Mahallesi yakınlarındaki Yıldız Dağı'na ot toplamaya giden 65 yaşındaki Ali Ünaldı, bilinmeyen bir nedenle bayıldı.
Dağa birlikte çıktığı arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulans helikopter istendi
Sarp arazide bayılan Ali Ünaldı'ya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, ambulansa ulaşımın güç olması nedeniyle ambulans helikopter istedi.
Konya'ya sevk edildi
Jandarma ekiplerinin desteğiyle yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki zirveye taşınan hasta, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.
Ekiplere teşekkür etti
Burunsuz Mahalle Muhtarı Osman Keşan, özverili çalışmalarıyla hastayı dağlık alandan taşıyarak, ambulans helikopterle naklini sağlayan Hüyük jandarma ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.