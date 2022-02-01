Yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte yürüdüğü esnada donarak canından olan bir köpek, görenleri hayrete düşürdü.

Kış aylarının gelmesiyle etkisini artıran soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Birçok bölgede kar yağışı ve dondurucu soğuklar yaşanırken, ortaya ilginç görüntüler çıkıyor.

Termometrelerin 28 Ocak gecesi -27 dereceyi gösterdiği Konya’nın Çumra ilçesinde yaşayan bir vatandaş, sabah saatlerinde işe giderken sanayi girişinde donarak ölen bir köpeğe rastladı.

"TAŞ GİBİ OLMUŞ"

Şaşkınlık yaşayan vatandaş, köpeğin o anlarını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Köpeği sırt kısmından kontrol eden vatandaşın,"Taş gibi olmuş" demesi ise dikkat çekti.

Konya'da donarak ölen köpek ViDEO

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