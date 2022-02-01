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    Konya'da donarak ölen köpek

    Yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte yürüdüğü esnada donarak canından olan bir köpek, görenleri hayrete düşürdü.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 14:16
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    Konya'da donarak ölen köpek

    Kış aylarının gelmesiyle etkisini artıran soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

    Birçok bölgede kar yağışı ve dondurucu soğuklar yaşanırken, ortaya ilginç görüntüler çıkıyor.

    Termometrelerin 28 Ocak gecesi -27 dereceyi gösterdiği Konya’nın Çumra ilçesinde yaşayan bir vatandaş, sabah saatlerinde işe giderken sanayi girişinde donarak ölen bir köpeğe rastladı.

    "TAŞ GİBİ OLMUŞ"

    Şaşkınlık yaşayan vatandaş, köpeğin o anlarını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

    Köpeği sırt kısmından kontrol eden vatandaşın,"Taş gibi olmuş" demesi ise dikkat çekti.

    Konya'da donarak ölen köpek ViDEO

    Konya da donarak ölen köpek #1

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