Konya'da düzenlenen operasyonda 9 kaçak göçmen yakalandı Kent genelinde polisin yaptığı operasyonda Suriye sınırından kaçak olarak ülkeye giriş yapan 9 göçmen yakalandı.

Haber Merkezi

Konya Emniyeti'nin göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonları sürüyor.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik bir operasyona daha imza attı.

POLİS EKİPLERİNCE DURDURULDU

Köy yollarını kullanarak sınır illerinden batı illerine doğru ilerlediği tespit edilen bir araç, Konya-Ankara Yolu civarında polis ekiplerince durduruldu.

9 GÖÇMEN YAKALANDI

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin araç içerisinde yaptığı aramada, 9 düzensiz göçmenin olduğu belirlendi.

ARANDIKLARI ÖĞRENİLDİ

Araç sürücüsü şahsın, göçmen kaçakçılığı suçundan aranma kaydının olduğu anlaşıldı. Araçta bulunan 3 yabancı uyruklu şahsın da çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu ortaya çıktı.

Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatılırken yabancı uyruklu şahısların sınır dışı kapsamında muhafaza altına alındığı öğrenildi.

CEZA KESİLDİ

Ayrıca trafik ekiplerince bahse konu araca korsan taşımacılıktan 58 bin 227 TL ceza uygulanırken araç 60 gün trafikten menedildi.