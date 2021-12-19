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Konya'da eğitime kar tatili
Şiddetli kar yağışı sebebiyle kentteki 17 ilçede bulunan eğitim kurumlarında pazartesi günü yüz yüze eğitime ara verildi.
- İHA
- 19.12.2021 - 15:02
- Güncelleme : 19.12.2021 - 15:32
Konya karlı havanın etkisi altında...
Kentin dört bir yanında solüsyon, tuzlama ve yol açma çalışmaları yürüten ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması adına yoğun bir programda hummalı çalışmasını sürdürüyor.
EĞİTİME 1 GÜN ARA
Bu kapsamda Milli Eğitim İl Müdürlüğü yüz yüze eğitime 1 gün için ara verildiğini duyurdu.
17 ilçede bulunan tüm öğrenciler 20 Aralık tarihinde tatil yapacak.
İşte o ilçeler:
- Karatay,
- Meram,
- Selçuklu,
- Beyşehir,
- Seydişehir,
- Derebucak
- Hüyük,
- Ahırlı,
- Altınekin,
- Akören,
- Bozkır,
- Çeltik,
- Derbent,
- Hadim,
- Sarayönü,
- Yalıhüyük,
- Yunak.
Konya'da eğitime kar tatili VİDEO