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    Konya'da eğitime kar tatili

    Şiddetli kar yağışı sebebiyle kentteki 17 ilçede bulunan eğitim kurumlarında pazartesi günü yüz yüze eğitime ara verildi.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 15:02
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 15:32
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    Konya'da eğitime kar tatili

    Konya karlı havanın etkisi altında...

    Kentin dört bir yanında solüsyon, tuzlama ve yol açma çalışmaları yürüten ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması adına yoğun bir programda hummalı çalışmasını sürdürüyor.

    EĞİTİME 1 GÜN ARA

    Bu kapsamda Milli Eğitim İl Müdürlüğü yüz yüze eğitime 1 gün için ara verildiğini duyurdu.

    17 ilçede bulunan tüm öğrenciler 20 Aralık tarihinde tatil yapacak.

    İşte o ilçeler:

    • Karatay,
    • Meram,
    • Selçuklu,
    • Beyşehir,
    • Seydişehir,
    • Derebucak
    • Hüyük,
    • Ahırlı,
    • Altınekin,
    • Akören,
    • Bozkır,
    • Çeltik,
    • Derbent,
    • Hadim,
    • Sarayönü,
    • Yalıhüyük,
    • Yunak.

    Konya'da eğitime kar tatili VİDEO

    Konya da eğitime kar tatili #1

    Konya da eğitime kar tatili #2

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