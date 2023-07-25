Konya’da elektrikli bisiklete 5 kişi binen aile kameraya yansıdı Karatay ilçesinde trafiğin yoğun olduğu bölgede 3’ü çocuk 5 kişilik bir ailenin elektrikli bisikletle bindiği ve seyir halinde olduğu görüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Trafikte zaman zaman tehlikeli anlar yaşanıyor. Kural ihlalleriyle kaza kaçınılmaz oluyor. Kendi canlarını ve diğer sürücülerin canını hiçe sayanlar sürücüler, çevredekiler tarafından da kayıt altına alınıyor. Son olarak kaydedilen bir görüntü de Konya'dan. 5 kişi elektrikli bisiklete bindi Zeki Dursun'un haberine göre; video Karatay ilçesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi ile Karakayış Caddesi’nin kesiştiği noktada kaydedildi. 3’ü çocuk 5 kişi yoğun trafiğin arasında elektrikli bisikletle trafikte seyir halinde görüldü. Elektrikli bisikletteki 5 kişi bir süre sonra trafikte gözden kayboldu.