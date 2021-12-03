Konya'da etli ekmeğe zam geldi

Konya'nın vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan etli ekmeğe zam geldi. Daha önce 2 lira 75 kuruştan satılan 180 gram etli ekmek hamurunun fiyatı 4 liraya yükseldi.

Konyalıların hatta birçok kişinin sevdiği etki ekmek fiyatlarına, zam geldi.

Ünü Konya'yı aşan etli etmek hamuruna yüzde 45 civarında zam yapıldı.

Daha önce 2 lira 75 kuruştan satılan 180 gram etli ekmek hamurunun fiyatı, gelen zammın ardından 4 liraya çıktı.

HAZİRAN AYINDA DA ZAM GELDİ

Etli ekmeğin hamuruna son olarak bu yılın haziran ayında zam yapılmıştı. 2 lira 25 kuruştan satılan 180 gram etli ekmek hamurunun fiyatı 2 lira 75 kuruşa yükseltilmişti.

Alınan bilgiye göre; piyasadaki birçok üründe fiyat artışının yaşanması, özellikle unda bir fiyat düzenlemesinin yapılmasına neden oldu.

Fırıncılar bir fiyat ayarlaması yapmak zorunda kaldı. Hal böyle olunca un fiyatlarının yükselmesi doğrudan hamur fiyatlarını etkiledi.