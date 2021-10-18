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- Konya'da feci kaza: 7 yaralı
Konya'da feci kaza: 7 yaralı
Kadınhanı ilçesinde, şiddetli yağmurun etkisi sonucunda hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı. Kaza sonrası 7 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 18.10.2021 - 07:10
Konya’nın Kadınhanı ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
Sarıkaya Mahallesi'nde, S.E. (34) idaresindeki minibüs, Polatlı ilçesi istikametinden Kadınhanı ilçesi istikametine seyir halinde iken yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarında bulunan ağaca çarptı.
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Kazada, minibüste bulunan yolculardan 7 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.