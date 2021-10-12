Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Sarnıç Mahallesi kavşağında gerçekleşen trafik kazası sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 de kişi yaralandı. Yetkililer olayla ilgili de soruşturma başlattı.

Konya’nın Sarnıç Mahallesi kavşağında feci bir kaza meydana geldi.

Sarnıç Mahallesi yolundan karayoluna çıkarak kavşağa giren Osman D., idaresindeki saman yüklü Ford marka kamyona, Konya’dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsünün isimi henüz belirlenemeyen bir kamyon çarptı.

Bu sırada arkadan gelen Hayri İnan yönetimindeki 42 FIG 64 plakalı Ford marka hafif ticari araç kamyona, İrfan F. idaresindeki CX 40 431 yabancı plakalı Audi marka otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü Hayri İnan hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü de kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Yaralı sürücü ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan kamyon sürücüleri ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, jandarma ve polis ekipleri kaza mahallinde güvenlik tedbirleri aldı. Ayrıca olayla ilgili de soruşturma açıldı.