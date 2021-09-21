Konya’da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Konya’da FETÖ'nün TSK içerisindeki mahrem ve rehberlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden, 3'ü tutuklandı.

Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün TSK mahrem ve rehberlik yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar ve teknik takip sonrasında 11 şahıs gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8’i serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin alınan ifadeleri neticesinde kripto olarak belirlenen ve haklarında henüz işlem bulunmayan 132 şahsın örgütle iltisakının ilk defa deşifre edildiği ifade edildi.