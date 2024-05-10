FETÖ terör örgütüyle mücadele kararlılıkla devam ediyor...
Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı.
Adresleri tespit edildi
Çalışmalar kapsamında, Konya Ağır Ceza İlamat Masasınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.H. (43) ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B.’nin (46) saklandığı adresler tespit edildi.
Gözaltına alındılar
TEM Şube Müdürlüğünce firari şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, 2 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.
Cezaevine gönderildiler
FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan H.S.H. ve A.B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
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