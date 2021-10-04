Konya'da göle düşen kuzusunu kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdi

Ereğli ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, yapay göle düşen kuzusunu kurtarmak için göle girdi. Bölgeye giden ekipler saatler sonra gölden çocuğun cansız bedenini çıkardı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.

Tont Mahallesi çiftlik atlı mevkii olarak adlandırılan bölgede bölgede kuzularını otlatan 12 yaşındaki Mehmet Durmaz, kuzularından birinin yapay gölete düşmesi üzerine kuzusunu kurtarmak için gölete girdi.

Ailesi Mehmet Durmaz’dan haber alamaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BÖLGEYE GELEN DALGIÇLAR CANSIZ BEDENİNİ ÇIKARDI

Bölgeye Ereğli’den itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya’dan gelen dalgıç kurtarma ekipleri Mehmet Durmaz’ın cansız bedenini düştüğü göletten çıkardı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Mehmet Durmaz’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kuzu ise itfaiye ekipleri tarafından canlı bir şekilde kurtarıldı.

Mehmet Durmaz’ın cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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