Konya'da güzellik merkezi açan Selin Ciğerci'ye protesto! Seni Konya'da istemiyoruz

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Selin Ciğerci, cinsiyet değişimi sonrasında aylarca konuşuldu.

Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra ile evliliği ve boşanma süreci de dillerden düşmedi.

Geçtiğimiz günlerde evlat edindiği anları paylaşarak gündem olan Ciğerci, bir kez daha yoğun tepki topladı.

Kariyerine güzellik merkezi açarak devam eden Ciğerci, bu kez Konya'da bir şube açtı.

Konya'daki şubesinin açılışını yapacağını duyuran Ciğerci, sosyal medyadan protesto edilmeye başlandı.

Twitter'da, "Seni Konya'da istemiyoruz" hashtag'i açılırken, sayısız yorum geldi.

Tepkileri fark eden fenomen, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak üzüntüsünü dile getirdi.

Selin Ciğerci paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Birisi bana 'Nerelisin?' diye sorduğu zaman, ben size yemin ederim İstanbulluyum değil Konyalıyım diyorum gururla. Ben Konyalı bir iş adamı gördüğüm zaman veya başarılı bir insan gördüğüm zaman, seviniyorum gurur duyuyorum sanki anam babam yani. Konya'da şube açmaya gidiyorum, birkaç olay oldu bilmiyorum haberiniz var mı? Ben çok üzüldüm. Bu arada benim amcam orada belediye başkanlığı da yaptı. Gider gelirdik Konya'ya. Biz bu kadar bağlıyız Konya'ya. Beni babam bir tek Konya şubesi açınca "Hayırlı olsun kızım" diye aradı. O haberleri gördüm üzüldüm. Bir söz vardır " Kul kırmak Kabe yıkmak gibidir". Ben oraya iş yeri açmaya geliyorum. İnsanlara istihdam sağlamaya geliyorum. Ben 500 kişiye, sadece şubelerimde çalışan hanımefendi sayısı 500'e yakın. O kadar insana istihdam sağlıyorum. Yapmayın, çok ayıp ve çok günah. İncittiğiniz yerden kırılırsınız.