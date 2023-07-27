Konya'da hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası, Konya ve çevresinde de etki gösterdi. Kentte 40 dereceyi bulan sıcaklıklar, vatandaşı bunalttı.

İHA

Türkiye kavruluyor...

Konya da Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi.

Sıcaklık 40 derece

Konya ve çevresinde hafta başından itibaren etkisini artıran sıcaklık, 40 dereceye kadar ulaştı.

Vatandaşlar, bunaltıcı sıcaklardan korunmak için parkları boş bırakmadı. Kimi vatandaş ağaç gölgesinde arkadaşı ile otururken kimisi ise ağaç gölgesinde uyudu.

Bunaltıcı sıcaktan etkilenmemek için ağaç gölgesinde dinlenen Kerim Karagöz, "Bugün çok sıcak, özellikle düne göre hava durumuna da baktım yarın biraz daha serin olması bekleniyor ama bugün bayağı bir sıcak var, o yüzden arkadaşımla gölgede oturuyoruz." dedi.

"Resmen yandık"

Arkadaşlarıyla birlikte gölgede oturan Bilal Kayahan ise, "Dün yine sıcaktı hava bugün de hava sıcaklığına baktığımızda 40 dereceye kadar çıktığını görüyoruz. Yandık resmen sıcakta oturuyoruz şimdi burada. Evde duramıyoruz, camı açıyoruz sıcak geliyor. Burası serin o yüzde burada oturuyoruz." şeklinde konuştu.

Meteoroloji uzmanları ise mevsim normallerinin üzerinde olan bu sıcaklıklarda dışarıya çıkılmamasını tavsiye ediyor.