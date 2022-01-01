Konya'da iki farklı yılbaşı etkinliği: Bir yanda yeni yıl, diğer yanda Mekke'nin fethi kutlandı

Konya'da iki farklı yılbaşı etkinliği: Bir yanda yeni yıl, diğer yanda Mekke'nin fethi kutlandı

Konya'da eğlence merkezlerinde 2022 yılı coşkuyla karşılanırken, Anadolu Gençlik Derneği tarafından da Mekke'nin Fethi ve Gençlik Gecesi düzenlendi.

Türkiye'de yIlbaşı etkinlikleri her sene olduğu gibi farklı şekillerde düzenleniyor. Bir yanda klasik yeni yıl kutlamaları, diğer yanda muhafazkar kesimin Mekke'nin fethinin yıldönümünü kutladığı etkinlikler,

KONYA'DA YENİ YIL, EĞLENCE VE DUALARLA KARŞILANDI

Konya'da eğlence merkezlerinde buluşan yüzlerce kişi 2021'e veda edip, gelen 2022 yılını eğlenerek coşkuyla karşıladı.

Yılbaşının kutlandığı aynı saatlerde Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıldönümü kutlandı. Gecede, hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Geceye çok sayıda vatandaş katıldı.

Konya'da iki farklı yılbaşı etkinliği: Bir yanda yeni yıl, diğer yanda Mekke'nin fethi kutlandı VİDEO