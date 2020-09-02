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- Konya'da kadınlar altın günü yaptı, site karantinaya alındı
Konya'da kadınlar altın günü yaptı, site karantinaya alındı
Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir sitede, kadınlar arasında 'altın günü' düzenlendi. Güne katılan kadınlardan birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine site karantinaya alındı.
- DHA
- 02.09.2020 - 13:52
- Güncelleme : 02.09.2020 - 13:52
Konya'da Merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan 4 blok, 68 daireden oluşan sitede, kadınlar arasında 'altın günü' düzenlendi.
ALTIN GÜNÜNE KATILAN KADINLARDAN BİRİNDE KORONA ÇIKTI
Güne katılan 16 kadından birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine site karantinaya alındı.
Giriş-çıkışların izin verilmediği sitede filyasyon ekipleri de çalışmalarına başladı.
Site girişinde tedbir amaçlı bekçiler de nöbet tutuyor.