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    Konya'da kadınlar altın günü yaptı, site karantinaya alındı

    Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir sitede, kadınlar arasında 'altın günü' düzenlendi. Güne katılan kadınlardan birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine site karantinaya alındı.
    • DHA
    • 02.09.2020 - 13:52
    • Güncelleme : 02.09.2020 - 13:52
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    Konya'da kadınlar altın günü yaptı, site karantinaya alındı

    Konya'da Merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan 4 blok, 68 daireden oluşan sitede, kadınlar arasında 'altın günü' düzenlendi.

    ALTIN GÜNÜNE KATILAN KADINLARDAN BİRİNDE  KORONA ÇIKTI

    Güne katılan 16 kadından birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine site karantinaya alındı.

    Giriş-çıkışların izin verilmediği sitede filyasyon ekipleri de çalışmalarına başladı.

    Site girişinde tedbir amaçlı bekçiler de nöbet tutuyor.

    Konya da kadınlar altın günü yaptı, site karantinaya alındı #1

    Konya da kadınlar altın günü yaptı, site karantinaya alındı #2

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