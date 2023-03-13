Konya'da kar yağışı! Baharın habercisi leylekler kente geldi

Türkiye'de mevsim normalleri üzerinde devam eden hava durumları farklı etkilere sebep olmaya devam ediyor.
Değişkenlik gösteren ve beklenen yağışların gerçekleşmemesi birçok kentte kuraklığa sebep oldu.
Mart ayının ilk haftası itibarıyla Konya'ın Beyşehir ilçesine gelmeye başlayan ilk grup leylekler yuvalarına yerleşti.
Leyleklerin gelişi başladı
Beyşehir’e bağlı Yeşildağ Mahallesi'ndeki Leylekler Vadisi ile Adaköy Mahallesi'ndeki Leylekler Tepesi’ndeki yuvalar ilçenin göçebe konuklarını ağırlamaya başladı.
Beyşehir ilçe merkezinde direklerin üzerinde ve cami kubbelerindeki yuvalarda da leyleklerin gelişi görülmeye başlandı.
Leylekler karla karşılaştı
Ancak, yaz dönemi sonuna kadar Beyşehir’de kalacak leyleklerden ilk grup, bugün kar sürprizi ile karşılaştı.
Sabah saatlerinden itibaren yağan kar nedeniyle leyleklerin yerleştiği yuvalar da beyaz örtü altında kaldı.
Kar sebebiyle hareket etmediler
Yeni Mahalle'deki hastane camisinde bulunan yuvaya yerleşen leylekler uzun süre üzerlerine yağan kar sebebiyle burada hareketsiz kaldı.
Soğuk havada ve yağıştan etkilendikleri gözlenen leyleklerin yuvalarında ayak değiştirerek durması dikkat çekti.
"Kış mevsiminin ortasında kaldılar maalesef"
Doğa fotoğrafçısı Ahmet Dolar, kar sürprizi yaşayan leylekleri Beyşehir ilçe merkezinde fotoğrafladığını belirtirken şöyle konuştu:
Caminin kubbesi üzerindeki yuvalarında yağan karın altında kalan leylek çiftini görünce deklanşörlere basmaya başladım. Baharı müjdeleyerek geldiler ilçemize ama kış mevsiminin ortasında kaldılar maalesef.