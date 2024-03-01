Konya'da kartpostal gibi kareler: Kışı adada geçiren hayvanlar geri getirildi

Konya'da, hayvanların dönüş yolculuğundan manzara gibi kareler dikkat çekti.
Beyşehir ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan bazı vatandaşlar, hayvan sürülerini ekim ayından itibaren Beyşehir Gölü'nde yer alan Hacı Akif Adas'na götürüyor.
Kış mevsimini beslenme sorunu olmadan geçiriyorlar
Balıkçı kayıkları ile birkaç gün süren taşıma işleminin ardından hayvanlar, kış mevsimini hem vahşi hayvan tehdidinden uzakta hem de beslenme sorunu olmadan geçiriyor.
Hayvanlar köye geri getiriliyor
Adada kalan hayvanlarını belirli aralıklarla kontrol eden köylüler, doğum sezonunun yaklaşmasıyla sürülerini tekrar mahalleye taşıdı.
İlginç kareler ortaya çıktı
Çoğunlukla keçi ve koyun sürülerinin bırakıldığı adaya yapılan yolculukta ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Hayvanlarının hepsini mahalleye taşıyan Reyhan Eren'in kışı adada geçiren eşeği de bir balıkçı kayığıyla taşınarak mahalleye getirildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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