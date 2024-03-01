Haberler



Gündem



Konya'da kartpostal gibi kareler: Kışı adada geçiren hayvanlar geri getirildi

Konya'da kartpostal gibi kareler: Kışı adada geçiren hayvanlar geri getirildi Sürülerini kış ayını vahşi hayvan tehdidi ve beslenme sorunu olmadan rahatça geçirebilmeleri için kimsenin yaşamadığı bir adaya götüren vatandaşlar, doğum sezonunun yaklaşması nedeniyle hayvanlarını balıkçı kayıklarıyla geri taşıdı.