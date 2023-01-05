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    Konya'da kazada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni

    Askeri aracın yoğun sisin etkili olduğu yolda tıra çarpması sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ile İkmal Er Halil Seltan'ın cenazeleri, törenle memleketlerine uğurlandı.
    • 05.01.2023 - 14:45
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 15:33
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    Konya'da kazada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni

    Karapınar Atış Poligon Grup Komutanlığı'na ait Er Mustafa Çitçi yönetimindeki askeri kamyonet, dün saat 10.00 sıralarında Konya-Adana yolunun 15'inci kilometresinde Ali T.'nin kullandığı 42 ABV 596 plakalı tıra çarptı.

    Yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İki askerimiz şehit oldu

    Kazada Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur (29) ve Er Halil Seltan (21), şehit oldu.

    Erler Mustafa Çitçi ile Muhammed Can Öklü de yaralandı.

    Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 2 askerin tedavisi sürüyor.

    Konya da kazada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni #1

    Şehitler memleketlerine gönderildi

    DHA'da yer alan habere göre şehit askerler için bugün Konya Havalimanı apronunda tören düzenlendi.

    Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, protokol üyeleri ve askerler katıldı.

    Düzenlenen askeri törenin ardından dualar eşliğinde şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur memleketi Malatya'ya, şehit Er Halil Seltan memleketi Hatay'a askeri uçakla uğurlandı.

    Konya'da kazada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni VİDEO

    Konya da kazada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni #2

    Baba olmaya hazırlanıyordu

    Şehit Kıdemli Astsubay Çavuş Harun Uğur'un, temmuzda Beşire Uğur ile dünyaevine girdiği öğrenildi.

    Beşire Uğur'un, 20 günlük hamile olduğu ve şehit Harun Uğur'un baba olmaya hazırlandığı belirtildi.

    Konya da kazada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni #3

    Konya da kazada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni #4

    Konya da kazada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni #5

    Konya da kazada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni #6

    Konya da kazada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni #7

    Konya da kazada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni #8

    Konya da kazada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni #9

    Konya da kazada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni #10


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