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- Konya'da kazada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni
Konya'da kazada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni
- 05.01.2023 - 14:45
- Güncelleme : 05.01.2023 - 15:33
Karapınar Atış Poligon Grup Komutanlığı'na ait Er Mustafa Çitçi yönetimindeki askeri kamyonet, dün saat 10.00 sıralarında Konya-Adana yolunun 15'inci kilometresinde Ali T.'nin kullandığı 42 ABV 596 plakalı tıra çarptı.
Yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İki askerimiz şehit oldu
Kazada Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur (29) ve Er Halil Seltan (21), şehit oldu.
Erler Mustafa Çitçi ile Muhammed Can Öklü de yaralandı.
Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 2 askerin tedavisi sürüyor.
Şehitler memleketlerine gönderildi
DHA'da yer alan habere göre şehit askerler için bugün Konya Havalimanı apronunda tören düzenlendi.
Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, protokol üyeleri ve askerler katıldı.
Düzenlenen askeri törenin ardından dualar eşliğinde şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur memleketi Malatya'ya, şehit Er Halil Seltan memleketi Hatay'a askeri uçakla uğurlandı.
Konya'da kazada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni VİDEO
Baba olmaya hazırlanıyordu
Şehit Kıdemli Astsubay Çavuş Harun Uğur'un, temmuzda Beşire Uğur ile dünyaevine girdiği öğrenildi.
Beşire Uğur'un, 20 günlük hamile olduğu ve şehit Harun Uğur'un baba olmaya hazırlandığı belirtildi.