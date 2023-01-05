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Konya'da kazada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni

Konya'da kazada şehit olan 2 asker için uğurlama töreni

Askeri aracın yoğun sisin etkili olduğu yolda tıra çarpması sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ile İkmal Er Halil Seltan'ın cenazeleri, törenle memleketlerine uğurlandı.