Konya'da Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere yoğun ilgi Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP'nin kalesi olan Konya'da gördüğü yoğun ilgi sonucu esnaf ziyaretini aracından yapmak zorunda kaldı.

ensonhaber.com 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için geri sayım başladı.. Yaşanılan krizler sonucunda Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkardı. Adaylığı netleşen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçim turunu AK Parti ve MHP'nin üstün olduğu Konya'da sürdürüyor. Konya’da Millet Buluşması Programı'na katılan Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti. Kılıçdaroğlu'na yoğun ilgi Program sonrası Ereğli'de esnaf ziyareti yapmak için sokağa çıkan Kılıçdaroğlu, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Yaşanılan izdiham nedeniyle Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretini aracından yapmak zorunda kaldı. Öte yandan, Konya'da son yapılan yerel seçimlerde ildeki 31 ilçenin 30'unda AK Parti ve MHP'nin üstünlüğü var. Sadece Ereğli ilçesinde AK Parti, son seçimlerde birinci parti olamadı.