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DHA

Konya'da bir çocuk, başıboş sokak köpekleri tarafından öldürüldü.

Akıllara durgunluk veren korkunç olay, 7 Mart günü saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta yaşandı.

Ailesiyle akrabalarını ziyarete giden Rana El Selci, annesi mutfakta iftar için yemek hazırladığı sırada dışarı çıkıp, oynamaya başladı.

10 KÖPEK SALDIRDI

Minik Rana, evin yaklaşık 100 metre ilerisinde yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırılırken yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürülen Rana, yaşamını yitirdi.

Rana'nın cenazesi defnedilmek için memleketine götürüldü.

İLK OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Rana El Selci'nin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk otopsisine dair rapor çıktı.

Raporda, Rana’nın boyun ve omuz bölgeleri ile vücudunun çeşitli yerlerinde köpek ısırıkları olduğu, başkaca bir ölüm nedeni bulgusuna rastlanılmadığı yer aldı.

BAZI DERNEKLER OTOPSİ İSTEMİŞTİ

Konya'da 2 yaşındaki Rana bebeğin başıboş sokak köpekleri tarafından öldürüldüğüne inanmayan HAÇİKO isimli köpek derneği, otopsi yapılmasını istemiş ve "Olayın köpek saldırısından daha farklı ve şüpheli boyutları olabileceğine dair izlenimler mevcuttur." demişti.

3 GÖRGÜ TANIĞININ İFADESİNE BAŞVURULDU

Olayla ilgili 3 görgü tanığının da ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

KÖPEKLER TOPLANIYOR

Öte yandan Karatay Belediyesi ekiplerinin bölgede sokak köpeklerini toplama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.