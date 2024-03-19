Konya'da otomobil otobüs durağına daldı: 4 ölü 5 yaralı

Konya'da trafik kazası 3 kişiyi hayattan kopardı...
Saat 09.30 sıralarında, Konya-Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde bir otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki otobüs durağına daldı.
3 kişi hayatını kaybetti
Otomobil şarampole inip güçlükle dururken, çarpmanın şiddetiyle etrafa savrulan durakta bekleyenler vatandaşlardan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
5 yaralı tedavi altına alındı
Kazada, sürücüyle birlikte 5 kişi de yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Yakınları fenalık geçirdi
Haberi alan araçtakilerin yakınları, kaza yerine gelip fenalık geçirdi.
Polis ekipleri, ölen ve yaralananların kimliklerini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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