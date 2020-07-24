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Konya’da kural ihlali yapan bin 313 sürücüye 477 bin lira

Konya’da kural ihlali yapan bin 313 sürücüye 477 bin lira

Yapılan trafik denetimlerinde çeşitli kuralları ihlal eden bin 313 sürücüye, 477 bin 157 TL cezai işlem uygulandı.