Konya'da Kürtçe pankart açan şahsa eylemcilerden tepki

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmaları protesto etmek amacıyla bir grup Konya'da toplandı.

KÜRTÇE PANKARTA TEPKİ GÖSTERDİLER

Protestolar sırasında Kürtçe Nevruz pankartı açan bir kişiye ise eylemciler tepki gösterdi.

Pankartta ise "Nevruz'un kutlu olsun İmamoğlu" ifadeleri yer aldı.

"Aramıza giriyorsun" diyen eylemcilere pankartı tutan şahıs, "Ben aranızda değilim direkt partinin içindeyim." diye tepki gösterdi.

ZORLA PANKARTI İNDİRTTİLER

Ardından eylemciler, "Burada propaganda yapamazsın. Atatürkçü isen Atatürkçülüğünü bil. İndir şu pankartı" diyerek pankartı tutan partiliye bağırdı.

Pankartın indirilmesinin ardından ise eylemciler hep birlikte alkış tuttu.