Konya'da Meram Belediyesi'nden sahipsiz köpek sorununa çözüm

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Meram Belediyesi; sahipsiz saldırgan sokak köpeklerine çözüm arayışına "Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı" ile çözüm buldu.

Meram Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları sorununu kökten çözecek projesini başlattı.

Bu projeyle hem hayvanların zarar görmesi engellenmek hem de insanların kaygılarının ortadan kaldırılması amaçlandı.

Konya ilinin Meram ilçesinde 70 bin metrekarelik alanda kurulan 7 bin köpek kapasiteli "Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı" ile bu ilçede yeni bir yaşam başladı.

“MERAM’IN GELECEĞİNE, İNSANIMIZIN GÜVENLİĞİNE VE HAYVANLARIN YAŞAM HAKKINA MÜHRÜMÜZÜ VURUYORUZ”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçe genelinde toplanan sahipsiz köpeklerin, Sefaköy Mevkisinde kurulan 70 bin metrekarelik alanda hayatlarını sürdürmelerini sağlayacak projeyi basın ve kamuoyuyla paylaştı. Tesisin, şehir yaşamını tehdit eden sahipsiz sokak hayvanları sorununu büyük oranda çözeceğini söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Meram sokakları artık çok daha güvenli, sağlıklı ve huzur dolu olacak.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK

Meram Belediyesi, zaman zaman hem şehir yaşamını tehdit eden sahipsiz sokak hayvanı sorununa çözüm üretmek hem de bu hayvanlara insani, doğal ve güvenli bir yaşam alanı sunmak adına örnek bir projeye imza attı. “Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı” adıyla hayata geçirilen bu özel tesis, modern altyapısı, doğaya uygun tasarımı ve şefkatli yaklaşımıyla Türkiye’ye örnek olacak.

70 BİN METREKARELİK ALAN

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçe genelinde toplanan köpeklerin, Sefaköy Mevkisi’nde hazırlanan 70 bin metrekarelik alanda en iyi şekilde hayatlarını sürdürmelerini sağlayacak projeyi basına ve kamuoyuna tanıttı.

Projenin tanıtım programına yerel ve ulusal basının temsilcileri katıldı.

"MERAM SOKAKLARI ARTIK ESKİSİNDEN ÇOK DAHA FAZLA GÜVENLİ OLACAK"

Programda yaptığı açıklamada, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nunda yapılan değişiklik sonrasında hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bu projeyi, hem insanlarımızın güvenliği ve yaşam kalitesi hem de sahipsiz hayvanlarımızın daha sağlıklı koşullarda, doğal bir ortamda yaşayabilmeleri için hayata geçirdik. Meram sokakları artık eskisinden çok daha fazla güvenli olacak inşallah.” diye konuştu.

“SAHİPSİZ SOKAK KÖPEKLERİ BURADA RAHAT BİR HAYAT SÜRECEK”

"Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı"nın 7 bin köpek kapasiteli bir yaşam alanı olduğunu belirten Başkan Mustafa Kavuş, tesisin detayları hakkında da şu bilgileri verdi:

Tesis, 6 bin 500 köpek için yaşam alanı, 250 köpek kapasiteli karantina ve tedavi bölümü, ayrıca anne ve yavrulara özel 250 köpek kapasiteli bir alandan oluşuyor. İdari bina, veteriner personeli bölümü, dinlenme alanları, yem ve su depoları ile donatılmış bu tesis, köpeklerin hem fizyolojik hem de psikolojik sağlığını koruyacak şekilde planlandı. Yemlik ve suluklar, uzun ömürlü krom malzemelerden, kulübeler mevsim şartlarına dayanıklı polietilen malzemeden üretildi. Ağaçlara yerleştirilen kuş yuvaları sayesinde hem ekosistem desteklendi, hem de köpekler için sakinleştirici bir çevre oluşturuldu.

SOSYAL SORUMLULUK

Bu alan ve bu tesis, ilçenin sahipsiz sokak hayvanları sorununu büyük oranda insani, vicdani ve modern bir anlayışla çözecek. Biz bu proje ile sadece yasal sorumluluğumuzu yerine getirmekle kalmıyor; sosyal sorumluluk bilinciyle hayvanlara sağlıklı ve doğal bir yaşam alanı sağlıyoruz.

“BU ALAN BİR BARINAK DEĞİL, YAŞAM ALANI”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, projeyle ilgili yaptığı açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verdi:

Bu alan bir barınak değil; sahipsiz hayvanların doğayla bütünleştiği, rehabilite edildiği ve yaşamlarını sağlıklı sürdürebileceği bir ortam. İnsanlarımızın güvenliğini sağlarken, hayvanların da yaşam hakkına saygı duyuyoruz. İnşallah bu yaklaşım, ülkemizdeki benzer sorunların çözümüne de örnek olacaktır. 3 Şubat 2025’te faaliyete geçen merkezde bugüne kadar 3 binin üzerinde sahipsiz köpek sağlık kontrolünden geçirildi, kısırlaştırma durumları tespit edildi, cinsiyet ayrımları yapılarak uygun yaşam alanlarına yerleştirildi. Süreç, tamamen hayvan refahını temel alan bir yaklaşımla yürütüldü. Sokak hayvanları konusu doğru şekilde yönetilmesi gereken bir sorumluluktur. Bu projeyle hem hayvanların zarar görmesini engelliyoruz hem de insanlarımızın kaygılarını ortadan kaldırıyoruz.

“ARTIK YAKALA, REHABİLİTE ET, YAŞAM ALANINDA TUT DÖNEMİ BAŞLADI”

İlgili kanunda yapılan yeni düzenleme ile birlikte geçmişte uygulanan “yakala, kısırlaştır ve bırak” modeli yerine daha sürdürülebilir ve insani bir yaklaşımın benimsendiğine işaret eden Mustafa Kavuş, “Meram Belediyesi olarak kurduğumuz sistemle, sahipsiz hayvanların kontrollü bir şekilde rehabilite edilmesini ve sağlıklı bir ortamda barınmasını sağlıyoruz. Artık ‘yakala, rehabilite et, yaşam alanında tut’ dönemi başladı.” şeklinde konuştu.

"İNSAN VE HAYVAN HAKLARI AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş açıklamasında, Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı’nın hem insan hem de hayvan hakları açısından çok önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, projenin detaylarına dair ayrıca şu açıklamalarda bulundu:

Vatandaşlarımızın sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili endişeleri ve şikayetleri vardıç Bu tesis inşallah bu şikayetlerin ortadan tamamen kalkma sürecini başlatmış olduk. Hemşehrilerimizin çocuklarını okula götürürken, sabah işe giderken ya da akşam yürüyüş yaparken huzurlu ve güvende olduklarını hissetmelerini istiyoruz. Bu güveni yakın zamanda tamamen hissedecekler.

“BU YAŞAM ALANI İLE SOKAKLAR GÜVENLİ, DOĞA DENGELİ, VİCDANLAR RAHAT OLACAK”

Doğal yaşam alanı ile sokak hayvanlarının doğayla iç içe bir ortamda, stres altında kalmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için her detayı düşündüklerini belirten Kavuş, süreç hakkında da şu bilgileri verdi:

Bu alanın bir diğer özelliği de anneler ve yavrular için özel bölümlerimizin olması. Onların güvenliğini ve gelişimini ön planda tutuyoruz. Ayrıca tedavi ve karantina bölümlerimizle, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını da önlemiş oluyoruz. Amacımız sadece hayvanları bir araya toplamak değil. Burada ilerleyen zamanda sahiplendirme süreçlerine de destek olacağız. Tesisi sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek projelendirdik. Hayvanlarımızın yaşam hakkınının yanında, insanlarımızın huzurunu önemsiyoruz. Bu alan sayesinde sokaklar daha güvenli, doğa daha dengeli, vicdanlar daha rahat olacak. Şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun.

Mustafa Kavuş, teknik gezi ve basın bilgilendirme toplantısının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.