Konya’nın merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Azerbaycan Caddesi'nde önceki gün akşam saatlerinde, akaryakıt istasyonu içinde lastik tamir dükkanı bulunan M.Ö, tadilat nedeniyle lastikleri duvar gibi örüp kapısının önüne koyduğu iş yerini kapatıp evine gitti.
Sabah yeniden geldiği iş yerinde raflarda bulunan kutu içindeki, maddi değeri toplam 1 milyon lirayı bulan tespihlerin yerinde olmadığını gören M.Ö, polise koştu.
MADDİ DEĞERİ 1 MİLYON LİRAYI BULAN TESPİHLERİ ÇALDILAR
İhbarla harekete geçen Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilk olarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Zeki Dursun'un haberine göre görüntülerde bir kişinin araçla geldiğini ve tespihleri çalıp gittiğini gören ekipler, kısa süre içinde şüphelinin kimliğini belirledi.
42 yaşındaki H.D, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
YAKALANMASA TESPİHLERİ FUARA GÖTÜRECEKTİ
Yapılan incelemeler sonunda şüphelinin farklı suçlardan 14 kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Sağlık kontrolünden geçirilen H.D, işlemleri için emniyete götürüldü.
Zanlının, yakalanmasa tespihleri Adana’daki fuara götüreceği bildirildi.
Aralarında Osmanlı, Kehribar, Damla, Gümüş Çakıllı ve Zar gibi değerli çeşitlerin bulunduğu tespihler, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.
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