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Konya'da milyonluk tespih hırsızlığı: Önce kameraya sonra polise yakalandı

Konya'da milyonluk tespih hırsızlığı: Önce kameraya sonra polise yakalandı Konya'nın Meram ilçesinde bir lastik tamir dükkanında bulunan ve maddi değeri 1 milyon lirayı bulan tespihler çalındı. Kısa süre içerisinde yakalanan zanlının 14 suç kaydı bulunurken, çalınan tespihlerin Adana'daki fuara götürülmeye çalışıldığı öğrenildi.