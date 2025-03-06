İHA
Konya’da Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bir cadde üzerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetim sırasında ekipler, durumundan şüphelendiği bir motosikleti durdurdu.
ÇAKAR SİSTEMİ TESPİT EDİLDİ
Trafik ekiplerince motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde, ön far iç kısımda çakar sistemi olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine 'çakarlı lamba kullanmak', 'kask takmamak', 'ayna kullanmamak' maddelerinden cezai işlem uygulandı.
TRAFİKTEN MENEDİLDİ
Ekiplerce toplamda 279 bin 481 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca sürücü belgesine 30 gün el konulurken, motosiklet 30 gün süre ile trafikten menedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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