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Konya’da motosiklet sürücüsüne 279 bin lira ceza

Konya’da motosiklet sürücüsüne 279 bin lira ceza Seydişehir ilçesinde polis ekipleri durumundan şüphelenerek durdurduğu motosikletin ön far kısmında çakar sistemi tespit etti. Sürücüye 279 bin 481 lira idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine el konuldu.