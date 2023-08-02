Konya'da narkotik ekiplerinden film sahnelerini aratmayan operasyon Konya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren operasyonda, 10 milyon TL değerinde uyuşturucu madde bulundu. 4 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

Ekipler, yapılan operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Bu kapsamda Konya'da hareketlilik yaşandı.

Zeki Dursun'un aktarımına göre; Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, film sahnelerini aratmayan başarılı bir operasyona imza attı.

Yeni bir operasyon için düğmeye basıldı

Narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, M.İ ve E.K isimli şahısların Konya’ya yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapacağı tespit edildi.

Takibe alınan şahıslar kente bir tır ile giriş yaptı. Şahısları uzaktan takibe alan Narkotik ekipleri, alışveriş anına kadar sessizce takiplerini sürdürdü

Tırın Yeni İstanbul Caddesi üzerinde kenara çekip beklemesi üzerine ekipler, uzaktan uyuşturucuyu teslim alacak şahsın gelmesini bekledi.

Yaklaşık 10 dakika sonra tırın önüne uyuşturucu teslimatı için içerisinde S.A ve eşi M.A’nın olduğu bir kamyonet yanaştı. S.A otomobilinden inerek tıra doğru yürümeye başladığı esnada narkotik ekipleri düğmeye bastı.

Kaçmasına izin verilmedi

Zehir tacirlerine düzenlenen operasyon anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Şüphelinin tıra doğru yöneldiği esnada narkotik ekibi hızla gelerek kamyonetin önünü kesti. Polisin geldiğini gören S.A., kamyonete binerek kaçmak istedi.

Ancak narkotik ekibi, önünü kestiği için kaldırıma ve polis aracına çarparak ilerleyemedi. Teyakkuzda olan narkotik ekibi aracını sağa doğru kırarak şüphelinin aracının önünü tamamen kapattı.

10 milyon TL değerinde

Ardından gelen takviye ekipler de silahlarını çekerek şüpheli şahısları araçlarından indirip yere yatırdı.

Narkotik ekiplerinin tırda yaptığı aramada, piyasa değeri 10 milyon TL olduğu değerlendirilen 2.000 gram Metamfetamin maddesi ve 3.020 gram kokain maddesi ele geçirildi.

4 tutuklu

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Nakletmek ve Kullanmak suçlarından gözaltına alınan 4 zehir taciri, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.