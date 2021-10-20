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    Konya'da okul servisleri denetlendi: 71 araca işlem yapıldı

    Okul servislerinin son günlerde trafik kazalarına karışması nedeni ile polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 17:48
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    Konya'da okul servisleri denetlendi: 71 araca işlem yapıldı

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte okul servislerini ve şoförleri denetledi.

    Okulların açılmasıyla birlikte yurt genelinde okul servislerinin de içinde bulunduğu trafik kazalarında artış yaşandı.

    Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında da incelemelerde bulundu.

    KONTROL NOKTASI OLUŞTURULDU

    Uygulama noktasına takılan araçlarda, çocukların salgından korunması için tedbirlerin alınıp alınmadığı kontrol edildi.

    Sürücüler, yeni eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde devam edebilmesi için yönetmeliklere uygun hizmet vermeleri konusunda uyarıldı.

    Konya'da okul servisleri denetlendi: 71 araca işlem yapıldı VİDEO

    Konya da okul servisleri denetlendi: 71 araca işlem yapıldı #1

    PANDEMİ KURALLARI HATIRLATILDI

    Maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarını denetleyen yetkililer, şoförlere ve öğrencilere koronavirüs tedbirleri hakkında bilgi verdi.

    Konya da okul servisleri denetlendi: 71 araca işlem yapıldı #2

    71 ARACA İŞLEM YAPILDI

    Denetimler kapsamında 980 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu görülen 71 araç ve sürücüsüne trafik ekiplerince işlem yapıldı.

    Konya da okul servisleri denetlendi: 71 araca işlem yapıldı #3

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