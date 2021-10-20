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- Konya'da okul servisleri denetlendi: 71 araca işlem yapıldı
Konya'da okul servisleri denetlendi: 71 araca işlem yapıldı
- İHA
- 20.10.2021 - 17:38
- Güncelleme : 20.10.2021 - 17:48
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte okul servislerini ve şoförleri denetledi.
Okulların açılmasıyla birlikte yurt genelinde okul servislerinin de içinde bulunduğu trafik kazalarında artış yaşandı.
Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında da incelemelerde bulundu.
KONTROL NOKTASI OLUŞTURULDU
Uygulama noktasına takılan araçlarda, çocukların salgından korunması için tedbirlerin alınıp alınmadığı kontrol edildi.
Sürücüler, yeni eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde devam edebilmesi için yönetmeliklere uygun hizmet vermeleri konusunda uyarıldı.
Konya'da okul servisleri denetlendi: 71 araca işlem yapıldı VİDEO
PANDEMİ KURALLARI HATIRLATILDI
Maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarını denetleyen yetkililer, şoförlere ve öğrencilere koronavirüs tedbirleri hakkında bilgi verdi.
71 ARACA İŞLEM YAPILDI
Denetimler kapsamında 980 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu görülen 71 araç ve sürücüsüne trafik ekiplerince işlem yapıldı.