Konya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde tekbirlerle toprağa verildi.

Konya Şehir Hastanesinde Yunak İlçe Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), Kardiyoloji Bölümüne gelerek Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'ya (47) silahlı saldırıda bulundu.

Dr. Ekrem Karakaya olayda hayatını kaybetti. Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi.

Yakınları tabutun başında gözyaşı döktü

İlçeye gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evin önündeki taziye çadırını ziyaret etti. Koca, Karakaya'nın ailesine, ağabeyi Mehmet Murat Karakaya'ya sarılarak başsağlığı diledi.

8 çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olan Karakaya'nın kız kardeşleri, eşi ve yeğenleri, "Şehit Uzm. Dr. Ekrem Karakaya" yazan tabutun başında gözyaşı döktü.

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"Sen bizim hem babamız hem ağabeyimizdin"

Kız kardeşleri, "Sen bizim hem babamız hem ağabeyimizdin, sana daha doyamadık." diyerek ağladı.

Karakaya'nın naaşı, cenaze aracıyla Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Buradaki törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, doktorlar ve vatandaşlar katıldı.

Tekbirlerle uğurlandı

AA'nın aktardığına göre tören sırasında zaman zaman alkışlı protesto yapıldı, tekbir getirildi.

Kılınan namazın ardından Karakaya'nın cenazesi, ilçe mezarlığına defnedildi.