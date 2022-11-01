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    Konya'da patlama mı oldu! Konya'da duyulan patlama sesinin sebebi ne? Sonic patlama nedir?

    Konya'da tüm şehirden duyulan büyük bir patlama sesi duyulması paniğe yol açtı. Sesin sebebi belli oldu.
    • 01.11.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 16:46
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    Konya'da patlama mı oldu! Konya'da duyulan patlama sesinin sebebi ne? Sonic patlama nedir?

    Konya'da saat 16.00 civarlarında tüm kentten duyulan büyük bir patlama sesi meydana geldi. Sesi duyan vatandaşlar Konya'da patlama mı oldu sorusuna yanıt aramayı başladı.

    Paniğe yol açan patlama sesinin eğitim uçuşu yapan uçaktan kaynaklı olduğu açıklandı.

    Patlama sesinin bir askeri uçağın ses hızını aşması sonucu meydana gelen "sonik patlama" nedeniyle meydana geldiği açıklandı.

    Sonic patlama nedir?

    Sonik patlama, bir nesne havada ses hızından daha hızlı hareket ettiğinde oluşan şok dalgalarıyla ilişkilendirilen sestir.

    Büyük süpersonik uçaklardan kaynaklanan bu sonic patlamalar özellikle gürültülü ve korkutucu olmaktadır.


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