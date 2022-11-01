Haberler

Gündem Haberleri

Konya'da patlama mı oldu! Konya'da duyulan patlama sesinin sebebi ne? Sonic patlama nedir?

Konya'da patlama mı oldu! Konya'da duyulan patlama sesinin sebebi ne? Sonic patlama nedir?

Konya'da tüm şehirden duyulan büyük bir patlama sesi duyulması paniğe yol açtı. Sesin sebebi belli oldu.