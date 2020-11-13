Konya’da peçeli ve çarşaflı kadına hakaretler yağdırdı

Bir kadın, yaşlı bir adam tarafından "Burası Arabistan değil, kıyafetini düzelt” diyerek taktığı peçeden ve giyindiği çarşafından dolayı hakarete uğradı.

Konya'da bir kadın, yolda yürürken önünü kesen yaşlı bir adamın tepkisiyle karşılaştı.

Adamın derdi, kadının peçesi ve çarşafıydı.

"BURASI OSMANLI TOPRAĞI"

"Burası Arabistan değil, kıyafetini düzelt." diyen adamın karşısında kadın, adeta çılgına döndü.

Hakaretlere karşı sesini yükselten kadın, “Kendilerinden başka kimseye tahammülleri yok, susmayacağım. Burası Osmanlı toprağı. Benim nenelerim çarşafla, peçeyle aldı burayı.” dedi.

Konya'da çarşaflı kadına sözlü saldırı İZLE

“ÇANAKKALE’DE MİNİ ETEKLİLER OLMADI”

“Burası Türkiye Cumhuriyeti.” diyen adama cevap vermeye devam eden kadın, “Çanakkale'de mini etekliler olmadı. Senin hakkın yok benim çarşafıma laf söylemeye.” dedi.

Sakin tavırlarıyla hakaretlerini sürdüren adama daha da sinirlenen kadın, “İlim senin gibi insanların kıyafete hakaretiyle mi oluyor? İnsanların peçesine hakaretle mi oluyor?” diye konuştu.

POLİS GELDİ, ŞİKAYETÇİ OLDU

Sonrasında olay yerine gelen polise derdini anlatan kadın, adamdan şikayetçi oldu.

Bu sırada tepkisini sürdüren kadın, “Madem Atatürk’ün inkılaplarını savunuyorsunuz, Atatürk bu ülkeye demokrasiyi de getirdi. Siz kendi ilkelerinizin değerlerine bile sahip çıkmıyorsunuz. Demokrasiyi savunan bir adam isen benim burada özgürce dolaşabilme hakkım olduğunu da bilmen gerekir.” dedi.

“KANUNLARI OKU”

Kadının sözleri karşısında ne diyeceğini bilemeyen adam, bu kez de kendini savunarak, “Türkiye Cumhuriyeti demek hakaret değildir.” yanıtını verdi.

Bunun üzerine yeniden konuşan kadın, “Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsam örtümü örtmek benim hakkım. Kanunları oku, ondan sonra konuş. Kılık ve kıyafet serbesttir.” ifadelerini kullandı.

Tartışma, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.