Konya'da PKK üyesi yakalandı
İHA

Emniyet güçlerimizin terör örgütlerine yönelik mücadeleleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kesinleşmiş cezası bulunuyor

Çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım etmek suçundan 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan örgüt üyesi Z.S. (29), saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandı

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.