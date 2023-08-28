Konya'da PKK üyesi yakalandı

İHA
Emniyet güçlerimizin terör örgütlerine yönelik mücadeleleri sürüyor.
Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kesinleşmiş cezası bulunuyor
Çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım etmek suçundan 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan örgüt üyesi Z.S. (29), saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.
Tutuklandı
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.